«Бетис» — «Осасуна»: ставка Максима Калиниченко на игру чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Осасуна».



Ставка: победа «Бетиса» за 1.90.



«Бетис» сыграет с «Осасуной» в рамках 21-го тура Ла Лиги. Зелёно-белые в этой игре будут хозяевами поля и, как я считаю, скорее всего, победят.



Это встреча команды из середины турнирной таблицы и клуба, занимающего место рядом с зоной вылета. «Бетис» за 20 матчей набрал 27 очков. Он идёт теперь восьмым и отстаёт от «Гранады» со строчки выше на один балл.



Однако команды снизу от «Бетиса» имеют от него совсем небольшое отставание. «Леванте», победив в этом туре «Реал», теперь отстаёт от зелёно-белых всего на одно очко.



У «Осасуны» ситуация намного хуже. Она пытается уйти как можно дальше от зоны вылета Ла Лиги. Пока у неё это выходит. «Осасуна» идёт на 17-й строчке с 19 баллами. Однако её отрыв от команд ниже минимален. «Алавес» с 18-го места отстаёт от «Осасуны» всего на балл, а «Эльче» — на два.



«Бетис» не проигрывает уже четыре тура подряд. В последних матчах он по два раза победил и сыграл вничью. Причём поделить очки он смог с более сильными «Сосьедадом» (2:2) и «Севильей» (1:1). Таким образом, игра с «Осасуной» не должна вызвать у зелёно-белых особых трудностей.



«Осасуна» же играет нестабильно в чемпионате. В пяти матчах у неё было три ничьи и по одному поражению с победой. Эта команда тоже смогла несколько раз не уступить более сильным клубам. Так, например, с ничейным исходом «Осасуна» сыграла с «Реалом» Мадрид (0:0) или с «Сосьедадом» (1:1).



Но я не думаю, что эта встреча завершится вничью. Конечно, «Осасуна» окажет сопротивление «Бетису». Однако, по моему мнению, зелёно-белые всё-таки одержат победу. С большим счётом или нет – не знаю», — сказал Калиниченко.

«Бетис» — «Осасуна». Прогноз: Пеллегрини, Фекир и Тельо приблизятся к зоне еврокубков «Осасуна» забила лишь один гол в ворота «Бетиса» за последние пять лет.