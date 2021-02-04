«Бетис» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на игру Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Атлетик» в 1/4 финала Кубка Испании сезона-2020/2021.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.75.



«Абсолютно непредсказуемая пара. «Бетис» будет принимать «Атлетик» на «Бенито Вильямарин». Очень непросто здесь что-то спрогнозировать. Какой-то закономерности в противостоянии «Бетиса» и «Атлетика» я так и не нашёл. Если взять последние матчи, то Бильбао выиграл два подряд домашних матча. В них он не пропускал. В 10-м туре, который был в ноябре, Бильбао чуть ли не лучшую игру показал при Гаритано. Выиграли тогда 4:0. Но до этого «Бетис» дома победил 3:2. В позапрошлом сезоне была ничья 2:2. До этого были низовые матчи. Есть какое-то чередование — низ, верх, низ, верх. Весь здесь не перевешивают в одну из сторон, чтобы порекомендовать сыграть верховой матч или «обе забьют».



Я попробую предположить, что всё-таки будет низ. Слишком высоки ставки. И Марселино тренер сдержанный. К тому же график непростой у Бильбао. Игры идут одна за другой. «Бетис» играл в понедельник против «Осасуны». Там, наверное, прилично силёнок оставил. Когда шаг до финала, то здесь не до риска, не до авантюризма. В последних шести матчах и была очерёдность — верх, низ, верх, низ. Последний матч был верховым. Стало быть, наверное, стоит ждать низ в кубковом четвертьфинале», — сказал Генич.

«Бетис» — «Атлетик». Прогноз: победы в Суперкубке Испании баскам хватит на пять лет вперёд В ноябре «Атлетик» разгромил «Бетис» со счётом 4:0. Лучший вариант мести — выбить соперника из Кубка Короля.