«Бетис» — «Атлетик». Прогноз: победы в Суперкубке Испании баскам хватит на пять лет вперёд

4 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Бетис» — «Атлетик» Бильбао. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Бетиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех гостей оценён экспертами в 3.00. А ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Бетис» — «Атлетик» 4 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Испании «Бетис» — «Атлетик» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка Короля «Бетис» — «Атлетик» (04.02.2021)

Жеребьёвка Кубка Испании свела на четвертьфинальной стадии двух крепких середняков элитного дивизиона — «Бетис» и «Атлетик» из Бильбао. Обе команды классно играют в 2021 году. Значит, здесь будет на что посмотреть даже самым рядовым любителям футбола.

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«Бетис» проводит шикарный отрезок сезона и абсолютно по делу занимает позицию в верхней части турнирной таблицы чемпионата Испании. В последних восьми матчах подопечные Мануэля Пеллегрини одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. 20 очков из 24 возможных — потрясающий график.

Лучше указанный отрезок провёл только мадридский «Атлетико», который на всех парах несётся к чемпионскому титулу. Ни единого поражения севильского круба при проведённых матчах с крепкими «Севильей» и «Реал Сосьедадом» не могут не внушать в команду уверенность.



Особенно впечатляют результаты бело-зелёных на фоне старта сезона, когда результаты были крайне нестабильны. При этом в последнее время команда немало забивает — практически в каждой из встреч в ворота соперников отправлялись минимум два мяча.

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Что касается «Атлетика», то баски не менее круто выступили в январе. После боевого поражения от «Барселоны» в чемпионате Испании (2:3) сумели добыть выездную победу над мадридским «Реалом» в полуфинале Суперкубка страны (2:1), а следом и обыграть ту же «Барсу» в финале турнира (3:2).

Первый трофей за шесть лет лишь воодушевил коллектив, который следом выиграл ещё три матча подряд, а на минувших выходных снова дала бой «Барселоне» (2:3). Смена главного тренера и назначение Марселино определённо пошло на пользу. Результативность заметно подскочила.



Большущей проблемой для «Атлетика» может стать повреждение Иньяки Уильямса, который не смог завершить воскресный матч с «Барсой». Его участие под вопросом. А ведь в случае, если он всё же останется на скамейке запасных, заменить исполнителя такого калибра без потери качества будет практически нереально.

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Есть проблемы с составом и у «Бетиса» — в матче не смогут принять участие Марк Бартра и ряд других футболистов. Впрочем, без Бартры команда играть научилась, ведь именно после его травмы регулярные поражения сменились стабильными победами.



В этом сезоне команды уже встречались: в матче 10-го тура чемпионата Испании «Атлетик» просто не заметил дружину Мануэля Пеллегрини, 4:0. Впрочем, этот результат не должен слишком пугать фанатов «Бетиса». Во-первых, в том отрезке сезона «бетикос» были откровенно плохи — семь поражений в девяти матчах.

Во-вторых, тот матч пропускали лидеры команды Серхио Каналес и Набиль Фекир. Теперь же они в строю и именно через них строится вся атакующая игра «Бетиса». Так что шансы на проход у хозяев более чем осязаемые.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Бетис» — «Атлетик» 4 февраля 2021 года

Букмекеры высокой результативности не ждут. Спорное утверждение. Возможно, они опираются на возможное отсутствие Уильямса и, как следствие, плохую атаку «Атлетико». Тем не менее, Марселино Гарсия Тораль не стал исключать его из состава, а лишь констатировал небольшое повреждение. У «Бетиса» в атаке полный порядок — 15 мячей в семи последних матчах. Ожидается очередной весёлый матч от команды Пеллегрини. Если же Уильямс так на поле и не появится, шансы на победу бело-зелёных лишь возрастут.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.16 или проход «Бетиса» за 1.85.