«Герта» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Герта» — «Бавария» в 20-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: «Бавария» забьет минимум 3 гола за 1.78.



«Очередной тур Бундеслиги открывают «Герта» и «Бавария». Достаточно неплохая афиша, как мне кажется, тем более после матчей Кубка Германии у «Баварии» была возможность ещё раз оценить это разочарование от вылета из турнира, посмотреть на игру соперника. Но теперь надо думать о чемпионате и о Лиге чемпионов.



Мне кажется, что «Герта» постарается дать «Баварии» бой в меру тех сил, которые есть в распоряжении. Я от этого матча жду забитых мячей. Мне кажется, что «Бавария» не будет отсиживаться в обороне, а будет играть вперёд.



Учитывая игровую особенность «Герты», тут не Роберт Левандовски будет главным шансом «Баварии» забить гол. Серж Гнабри может отметиться, на это очень хороший коэффициент, но это для тех, кто хочет немного рисковать. А так я бы поставил на тотал «Баварии» больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.78 и спокойно ждал бы похода в кассу», — сказал Андронов.

«Герта» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер увязнут в защите аутсайдера Бундеслиги В десяти последних матчах между «Баварией» и «Гертой» было зафиксировано целых пять ничьих.