«Герта» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер увязнут в защите аутсайдера Бундеслиги

В десяти последних матчах между «Баварией» и «Гертой» было зафиксировано целых пять ничьих.

5 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Бавария». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу мюнхенской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех хозяев оценён экспертами в 10.00. А ставки на ничью принимаются за 6.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Герта» — «Бавария» 5 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Герта» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01.

Анализ и прогноз матча 20-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» — «Бавария» (05.02.2021)

Смена владельца летом 2019 года заставила многих болельщиков поверить в светлое будущее «Герты». Казалось, что в Германии такие перемены могут быть только к лучшему. Но нет, прошло полтора года, а вывеска «Герта» — «Бавария» представляется как борьба чемпиона с претендентом на вылет, а не с командой, идущей как минимум в зоне еврокубков.

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В пяти последних матчах Бундеслиги «Герта» набрала лишь одно очко — нулевая ничья с «Кёльном», больше похвастать нечем. При этом атакующая линия сподобилась лишь на два забитых мяча — удручающий отрезок, после которого и был уволен тренер берлинцев Бруно Лаббадиа.



На место Лаббадии пришла легенда клуба Паль Дардаи. 44-летний венгр выступал за «Герту» на протяжении 15 лет, а сразу же после завершения карьеры продолжил работать в структуре клуба (с 2015 по 2019 год он уже возглавлял берлинцев). Впрочем, в первом же матче после его возвращения «Герта» проиграла «Айнтрахту» — 1:3.



При всех проблемах нельзя сказать, что «Бавария» является для «Герты» чем-то страшным. В десяти последних матчах бело-голубые целых пять раз сыграли с мюнхенцами вничью и добыли одну победу. Вспомнить можно и матч первого круга текущего сезона Бундеслиги, где до 93-й минуты счёт также был ничейный (3:3) и лишь благодаря пенальти, который реализовал Левандовски, «Бавария» забрала три очка. И вся эта драма происходила на «Альянц Арене».

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Теперь же столичному клубу предстоит принять лидера чемпионата на собственном стадионе. Именно при Дардаи «Герта» выдала свои лучшие матчи с «Баварией» и вполне возможно, что и на этот раз «ч=старой даме» удастся сохранить лицо. Мюнхенский клуб демонстрирует, что готов выигрывать по-разному — и крупно, и минимально. Всё зависит лишь от степени сопротивления соперника — беречь силы мюнхенцы тоже умеют.



У «Герты» же попросту не остаётся другого выхода, кроме как цепляться за любые очки в любом матче — коллектив лишь по дополнительным показателям опережает «Арминию», стоящую «на вылет» из Бундеслиги. Очевидно, что новые владельцы, приобретая «Герту» позапрошлым летом, видели будущее клуба совершенно иным.

Даже назначение Дардаи выглядит стратегически оправданным — человек, знающий внутреннюю кухню, который должен выжать из команды хоть что-то для того, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе. А там, как говорится, будет видно.

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«Бавария», которая ещё относительно недавно вела серьёзную борьбу за первую строчку в таблице, уже сейчас «везёт» ближайшему сопернику восемь очков. В случае с мюнхенским клубом и чемпионатом Германии такой отрыв уже можно назвать критичным.

Команда Флика, постепенно готовящаяся к матчам Лиги чемпионов и клубному чемпионату мира, не будет сильно бежать вперёд и, возможно, даже держит в голове право на ошибку.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Герта» — «Бавария» 5 февраля 2021 года

«Герте» объективно нужнее очки в предстоящем матче, чем «Баварии». Далеко не факт, что им удастся удержать в матче с мюнхенцами хотя бы ничью, но конкурентный и упорный матч сопернику бело-синие обеспечат. Гости наверняка держат в голове грядущий клубный чемпионат мира и плей-офф Лиги чемпионов.



Ставка: победа «Герты» с форой (+2) за 1.72.