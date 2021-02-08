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«Бавария» — «Аль-Ахли»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч клубного чемпионата мира

«Бавария» — «Аль-Ахли»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч клубного чемпионата мира
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Автор «Чемпионата» Никита Сакун дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Бавария» — «Аль-Ахли».

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.99.

«Нельзя не отметить, что победители Лиги чемпионов хоть и регулярно выигрывают КЧМ, но делают это откровенно спустя рукава, не включаясь на полную мощность. Например, прошлом году «Ливерпуль» в двух матчах с «Монтерреем» и «Фламенго» забил всего три гола, поскольку держал в уме долгожданный чемпионский титул и надеялся далеко пройти в Лиге чемпионов.

А двумя сезонами ранее такое же количество забитых мячей оказалось на счету мадридского «Реала». Топ-клубам банально нет смысла громить соперников и тратить столь ценные на этом отрезке сезона силы. Потому ждать огромного количества голов не стоит.

Что касается нынешней «Баварии», то мюнхенцы и без клубного чемпионата мира откровенно экономят силы — 1:0 в матче с «Аугсбургом», 2:1 с «Фрайбургом» и 1:0 с «Гертой». Очевидно, что подопечные Флика могли бы обыграть каждую из этих команд крупно, но есть ли в этом смысл? Как говорится, три очка не пахнут.

Нет никакого смысла и в разгроме «Аль-Ахли» — немецкому гранду нужно просто незаметно выйти в финал, где также на классе обыграть ещё одного соперника и уехать домой. Таков план тренерского штаба. Тем более что эксперты так сильно верят в «Баварию», что даже на тотал меньше 3.5 голов дают коэффициент 1.99 — настоящий подарок от букмекеров.

При всех вышеуказанных аргументах нельзя пропустить и тот факт, что «Аль-Ахли» в принципе пропускает достаточно мало. Конечно, с командами уровня «Баварии» египтяне играют в лучшем случае раз в году, но факт остаётся фактом — в 10 последних матчах они пропустили лишь трижды. Так что ставка на низ напрашивается».

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В десяти последних матчах «Аль-Ахли» пропустил три мяча. Впрочем, «Баварии» должно хватить и одного.
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