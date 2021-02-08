Даниил Медведев — Вашек Поспишил: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Australian Open

Автор «Чемпионата» Никита Сакун дал прогноз на матч 1-го круга Australian Open Даниил Медведев — Вашек Поспишил.
Ставка: победа Медведева в трёх сетах за 1.69.
Зачастую в первых матчах ТБШ игроки раскачиваются и могут себе позволить проиграть одну партию, но наш случай не из таких. Во-первых, Медведев уже окончательно ворвался в когорту элитных теннисистов — игроков, которые равносильно борются за абсолютно каждый розыгрыш в матче. В таких условиях соперникам тяжело не только брать целые сеты, но и просто выигрывать розыгрыши на своей подаче.
Во-вторых, Даниил успел набрать форму и вкатиться в темп. Вместе с Андреем Рублёвым и другими представителями сборной России он накануне выиграл ATP Cup. Больше того — проиграл в ходе турнира лишь один сет. Не зря наилучшей подготовкой к ТБШ многие называют успешное выступление на предшествующем ему турнире.
Не самые оптимистичные расклады для Поспишила, который накануне первого мэйджора в сезоне не провёл ни одного официального матча. Соответственно, текущее физическое состояние Вашека вызывает серьёзные вопросы.
Даже с учётом того, что свои лучшие результаты Поспишил показывает на быстрых покрытиях, именно в «хардовых» Австралии и Новой Зеландии игра у него не идёт. Ни одного трофея и лишь два выхода в третий круг Australian Open — для сравнения, на US Open—2020 Вашек пробился в четвёртый раунд.
Возможно — и даже вполне вероятно — Поспишил сможет добраться до одного тай-брейка, но даже там его шансы на победу невелики — уж слишком сконцентрированным и уверенным в себе выглядит Медведев в начале сезона. В то, что Даниил отдаст сопернику хоть один гейм на своей подаче, не верится вообще. На приёме канадец откровенно не впечатляет.
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