«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз Ровшана Аскерова на игру 1/8 финала Кубка Англии

Знаток интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Кубка Англии «МЮ» — «Вест Хэм».
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.37.
«У манкунианцев всё крайне нестабильно. Могут вынести в жёсткой рубке «Ливерпуль», оттянуться на «Саутгемптоне» (9:0), а могут проиграть идущему на последнем месте «Шеффилду» или упустить на 90+5-й минуте победу над «Эвертоном», ведя в ходе матча 2:0.
«Вест Хэм» в первую неделю февраля взял четыре очка из шести в АПЛ, обыграв довольно крепкую «Астон Виллу» 3:1. Оба эти клуба – «Вест Хэм» и «Астон Вилла» – приятные открытия сезона. «Вест Хэм» вообще цепляется за ЛЕ и нагло претендует на ЛЧ. Пятое-шестое место в компании с «Челси» – очень серьёзная заявка. Но хватит ли сил на всю дистанцию? Возможно, ставка на Кубок Англии будет логичнее?
Дэвид Мойес против «бывших». Интересная интрига. «МЮ» может поберечь силы и не выпустить всех основных игроков на игру. Слишком мал интервал между играми. Всё-таки стоит поберечь силы на чемпионскую гонку, попытаться побороться с земляками из «Сити».
Оборона у «МЮ» не блестящая. Скорее всего, пропустят. Но и забивают парни Сульшера много», — сказал Аскеров.
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