«Йокерит» — «Северсталь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 9 февраля

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Северсталь».



Ставка: победа «Йокерита» за 1.82.



«Думаю, финны с учётом фактора домашнего льда должны одержать победу над крепким западным середнячком. Череповчане тоже не лыком шиты, отпор давать умеют практически всем. Сегодня они обязательно будут оказывать достойное сопротивление подопечным Лаури Марьямяки.



«Джокеры» и так уже проблем себе нахватали, уступили питерским «армейцам» и московским динамовцам. Выигрыш у «Куньлуня», и то с минимальным преимуществом, здесь можно вынести за скобки. Пора бы взяться за ум и вернуть себе радостное настроение от побед. Считаю, финны победят с преимуществом лишь в одну шайбу, но основного времени поединка для определения победителя может и не хватить.



Настрой у «Северстали» тоже будь здоров. Два периода могут в полную силу откатать и серьёзно сопротивляться, однако финны всё же их додавят. Вот взять ярославский «Локомотив». Они сыграли на две встречи больше, чем финский клуб, и имеют преимущество — находятся выше в турнирной таблице, опережая на 11 очков.



Сегодняшние хозяева матча ещё вправе рассчитывать на борьбу за четвёртое место на Западе. Сильно больших преимуществ оно не даст, но, возможно, подберётся более удобный соперник для первого раунда плей-офф. Так что «Йокерит» дома будет стараться. Надо же себя достойно проявить. Думается мне, сегодня нас ожидает весьма принципиальный матч, в котором победу одержат хозяева льда», — сказал Кожевников.

«Йокерит» — «Северсталь». Прогноз: финны не оставят Андрею Разину шансов в Хельсинки У «Северстали» всего семь побед в основное время за 27 выездов и 80 пропущенных шайб.