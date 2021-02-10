«Аталанта» — «Наполи»: когда начало матча, прямой эфир, сыграет ли Миранчук

10 февраля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск.
В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт». Первая игра завершилась вничью — 0:0. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку и готов выйти на поле.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 4.25. А ставки на ничью принимаются за 3.90.
Букмекеры считают, что ответный матч полуфинала Кубка Италии «Аталанта» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.
Поставить на проход «Аталанты» можно за 1.75, проход «Наполи» идёт за 2.22.
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