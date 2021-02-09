«Аталанта» — «Наполи». Прогноз: Алексей Миранчук приблизится к первому трофею в Италии

10 февраля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 4.25. А ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Наполи» 10 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что ответный матч полуфинала Кубка Италии «Аталанта» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Анализ и прогноз ответного матча полуфинала Кубка Италии «Аталанта» — «Наполи» (10.02.2021)

Первый месяц 2021 года благополучно завершился, а от второго осталось лишь три четверти. В Италии в перерывах между турами Серии А проводят кубковые игры. В ответном поединке полуфинала Кубка Италии сойдутся «Аталанта» и «Наполи», начало – 22:45 мск.

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Первая встреча, проходившая в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась нулевой ничьей. Составы у соперников были вполне боевые, но игра получилась довольно аккуратной. Гости по итогу смотрелись чуть интереснее, чаще доводили дело до удара, но отличиться так и не сумели.



После этого команды успели провести по одной игре в Серии А. Что интересно — дружно провалились. «Аталанта» принимала одного из аутсайдеров первенства «Торино» и скатала результативную ничью (3:3). Любопытно, что тогда хозяева забили свой третий мяч уже на 21-й минуте, после чего встали и позволили туринцам отыграться.



«Наполи» же отправился в гости к «Дженоа», который с приходом нового тренера расцвёл. Подопечные Дженнаро Гаттузо уступили со счётом 1:2. Генуэзцы усилиями ветерана Горана Пандева обеспечили себе преимущество в два мяча и сели в оборону. Всё оставшееся время гости имели преимущество, но спастись не вышло.

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Вряд ли положение оппонентов в турнирной таблице чемпионата Италии может их устраивать. Бергамаски за 21 тур набрали 37 очков и расположились на седьмой строчке. У неаполитанцев очков столько же, позиция шестая, но есть ещё игра с «Ювентусом» в запасе. Впрочем, 10 пунктов до второго места – это много.



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом подопечных Джан Пьеро Гасперини, понять их можно. «Аталанта» довольно неплохо играет на своём поле, всего лишь три поражения в 11 домашних матчах текущего розыгрыша Серии А. При этом удалось наколотить 26 мячей, то есть около 2,5 штуки в среднем за 90 минут.



А выездная форма команды Дженнаро Гаттузо в последнее время заметно просела. Четыре поражения при двух победах за шесть предыдущих выездов, хуже ситуация лишь у четырёх представителей Серии А. Обыграть удалось только скромные «Кальяри» (4:1) и «Удинезе» (2:1). Бергамаски помощнее будут.

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При таких раскладах, мы бы проверили проход бергамасков в следующий раунд Кубка Италии за коэффициент 1.70. Альтернативный вариант – 1Х + обе забьют за 1.98. Теперь осторожничать соперникам без надобности, а с результативностью и у тех, и у других порядок. Но всё же хозяева смотрятся предпочтительнее.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Наполи» 10 февраля 2021

Букмекеры отдают предпочтение «Аталанте», мы с ними согласимся. Бергамаски здорово играют на своём поле: мало поражений и много забитых мячей. А у «Наполи» заметно просела выездная форма, четыре поражения за шесть последних выездов. На наш взгляд, хозяева разберутся с созиданием и сумеют выйти в финал.



Ставка: «Аталанта» выйдет в финал за 1.70.