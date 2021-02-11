«Йокерит» — «Куньлунь»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Куньлунь».
Ставка: победа «Йокерита» минимум в 3 шайбы за 2.19.
«У финнов на днях запланированы две домашние встречи с «Витязем». При определённых раскладах подольчане могут обойти «джокеров» в таблице и, быть может, даже не пустить их в восьмёрку. Так что сегодня подопечным Лаури Марьямяки неплохо было бы взять два дежурных очка у аутсайдера Лиги.
Команда сыграет дома, на родном льду, ребят будут активно поддерживать, поэтому они обязаны побеждать. Смотрятся получше, постараются излучать положительные эмоции. Коллектив у них хороший, крепкий. Так что выигрывать надо при таких раскладах шайбы так в две-три, уверенно.
У китайцев же все эмоции уже пропали, они действуют в своё удовольствие, с прицелом на будущий сезон. Каждый хоккеист китайского клуба попробует выступить индивидуально, без оглядки на командные взаимодействия. «Красные звёзды» постараются хотя бы одну шайбочку закатить в финские ворота, потому как атакующие, сильные и забрасывающие игроки в команде есть», — сказал Кожевников.
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