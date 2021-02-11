«Йокерит» — «Куньлунь»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Куньлунь».



Ставка: победа «Йокерита» минимум в 3 шайбы за 2.19.



«У финнов на днях запланированы две домашние встречи с «Витязем». При определённых раскладах подольчане могут обойти «джокеров» в таблице и, быть может, даже не пустить их в восьмёрку. Так что сегодня подопечным Лаури Марьямяки неплохо было бы взять два дежурных очка у аутсайдера Лиги.



Команда сыграет дома, на родном льду, ребят будут активно поддерживать, поэтому они обязаны побеждать. Смотрятся получше, постараются излучать положительные эмоции. Коллектив у них хороший, крепкий. Так что выигрывать надо при таких раскладах шайбы так в две-три, уверенно.



У китайцев же все эмоции уже пропали, они действуют в своё удовольствие, с прицелом на будущий сезон. Каждый хоккеист китайского клуба попробует выступить индивидуально, без оглядки на командные взаимодействия. «Красные звёзды» постараются хотя бы одну шайбочку закатить в финские ворота, потому как атакующие, сильные и забрасывающие игроки в команде есть», — сказал Кожевников.

«Йокерит» — «Куньлунь». Прогноз: финны не станут жалеть команду Алексея Ковалёва в КХЛ За девять последних игр в КХЛ «Куньлунь» забросил 18 шайб, а пропустил – 33.