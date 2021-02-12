Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Андрей Рублев — Фелисьяно Лопес: прогноз Сергея Фомина на встречу Australian Open

Андрей Рублев — Фелисьяно Лопес: прогноз Сергея Фомина на встречу Australian Open
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 3-го круга Australian Open Андрей Рублев — Фелисиано Лопес.

Cтавка: Рублев выиграет минимум 19 геймов за 1.66.

«Букмекеры не видят интриги в матче Рублев — Лопес, но испанский ветеран доказал, что его никогда не стоит сбрасывать со счетов. Во втором круге преподнес он мини-сенсацию, обыграв Лоренцо Сонего — но здесь важен не сам результат, а то, как он был добыт: с 0:2 по сетам испанец отыгрался, выдав поистине героический матч. Настрой после таких игр непременно повышается, а времени на отдых было предостаточно — ожидаем, что Лопес будет в порядке.

Рублев определенно тоже сейчас хорош и постепенно привыкает к статусу топ-игрока. Победа на АТР Cup явно предала уверенности Андрею, на текущем «Шлеме» он прошел два круга без потерь сетов. Но стал играть несколько экономно — было видно по матчу с бразильцем Монтейро, где по минимуму забирал он подачу соперника.

Против Лопеса тоже возможен сценарий с хотя-бы одним плотным сетом, ибо на своей Фелисьяно по-прежнему крепок. Объективно, проходить дальше должен Рублев, класс и форма позволяют, но не думаем, что все для Андрея сложится максимально легко», — сказал Фомин.

Андрей Рублёв — Фелисьяно Лопес. Прогноз: россиянин не станет унижать старого друга
Уверенная игра Рублёва не перестаёт удивлять. Россиянин идёт на серии из семи побед.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021