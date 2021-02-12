Андрей Рублев — Фелисьяно Лопес: прогноз Сергея Фомина на встречу Australian Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 3-го круга Australian Open Андрей Рублев — Фелисиано Лопес.



Cтавка: Рублев выиграет минимум 19 геймов за 1.66.



«Букмекеры не видят интриги в матче Рублев — Лопес, но испанский ветеран доказал, что его никогда не стоит сбрасывать со счетов. Во втором круге преподнес он мини-сенсацию, обыграв Лоренцо Сонего — но здесь важен не сам результат, а то, как он был добыт: с 0:2 по сетам испанец отыгрался, выдав поистине героический матч. Настрой после таких игр непременно повышается, а времени на отдых было предостаточно — ожидаем, что Лопес будет в порядке.



Рублев определенно тоже сейчас хорош и постепенно привыкает к статусу топ-игрока. Победа на АТР Cup явно предала уверенности Андрею, на текущем «Шлеме» он прошел два круга без потерь сетов. Но стал играть несколько экономно — было видно по матчу с бразильцем Монтейро, где по минимуму забирал он подачу соперника.



Против Лопеса тоже возможен сценарий с хотя-бы одним плотным сетом, ибо на своей Фелисьяно по-прежнему крепок. Объективно, проходить дальше должен Рублев, класс и форма позволяют, но не думаем, что все для Андрея сложится максимально легко», — сказал Фомин.

Андрей Рублёв — Фелисьяно Лопес. Прогноз: россиянин не станет унижать старого друга Уверенная игра Рублёва не перестаёт удивлять. Россиянин идёт на серии из семи побед.