«Куньлунь» – СКА: ставка Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» – СКА.
Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 1.63.
«Питерский СКА в очередной раз досрочно выиграл свой дивизион, и в целом результат этого матча никоим образом ни на что не повлияет. С другой стороны, у «армейцев» уже два поражения кряду – от московского «Динамо» (дома, 1:3) и от «Локомотива» (в гостях, 1:2), а серия неудач может сказаться на первых играх плей-офф. В Ярославле СКА потерпел поражение, пропустив вторую шайбу за считаные секунда до окончания третьего периода.
В Мытищах «армейцы» не должны испытать каких-либо сложностей. «Куньлунь» уже давно потерял шансы на попадание в плей-офф, и команда доигрывает непростой для себя сезон.
В истории взаимоотношения клубов в КХЛ китайцы выиграли лишь один раз, правда, случилось это в последней очной дуэли в городе на Неве. В предстоящей встрече СКА победит, в этом у меня никаких сомнений нет. Ставим на победу СКА с форой (-1.5) за 1.63», — сказал Канарейкин.
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