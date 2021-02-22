Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Куньлунь» – СКА: ставка Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

«Куньлунь» – СКА: ставка Фёдора Канарейкина на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» – СКА.

Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 1.63.

«Питерский СКА в очередной раз досрочно выиграл свой дивизион, и в целом результат этого матча никоим образом ни на что не повлияет. С другой стороны, у «армейцев» уже два поражения кряду – от московского «Динамо» (дома, 1:3) и от «Локомотива» (в гостях, 1:2), а серия неудач может сказаться на первых играх плей-офф. В Ярославле СКА потерпел поражение, пропустив вторую шайбу за считаные секунда до окончания третьего периода.

В Мытищах «армейцы» не должны испытать каких-либо сложностей. «Куньлунь» уже давно потерял шансы на попадание в плей-офф, и команда доигрывает непростой для себя сезон.

В истории взаимоотношения клубов в КХЛ китайцы выиграли лишь один раз, правда, случилось это в последней очной дуэли в городе на Неве. В предстоящей встрече СКА победит, в этом у меня никаких сомнений нет. Ставим на победу СКА с форой (-1.5) за 1.63», — сказал Канарейкин.

«Куньлунь» — СКА. Прогноз: поражения от «Динамо» и «Локомотива» подстегнут команду Брагина
СКА точно финиширует вторым на Западе, но прервать неудачную серию всё же нужно.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021