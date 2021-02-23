«Атлетико» — «Челси»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Челси».



Ставка: первый гол «Атлетико» за 2.02.



«Лига чемпионов. У нас вторая сессия. Первые команды уже сыграли матчи 1/8 финала. Пришла пора следующей недели. У нас англо-испанское противостояние, но пройдёт оно в Бухаресте. «Атлетико Мадрид» сыграет против «Челси», и матч пройдёт на нейтральной территории. Как вы знаете, из-за нового штамма коронавируса матчи с участием английских команд перенесены на нейтральную территорию.



Это даёт какой-то бонус команде Тухеля, но на данный момент «Атлетико» выглядит чуть основательней. Симеоне всё же более проверенный еврокубковый боец. Что объединяет Тухеля и Симеоне, так это то, что оба доходили до финала Лиги чемпионов, но уступали там. Тухель в прошлом сезоне проиграл «Баварии», будучи главным тренером «ПСЖ».



Сейчас можно сказать, что «Атлетико» не в порядке. Сначала с «Леванте» на выезде сыграл вничью, а потом дома умудрился проиграть 0:2. Но если вы видели ту игру, то у «Атлетико» было много моментов. В штангу угодил после удара со штрафного Луис Суарес, также мог забить Жоао Феликс. Такие осечки для команды, которая шла с таким отрывом в чемпионате, в принципе нормальны в такой системе координат.



Если говорить о «Челси», то с Тухелем команда показывает очень прагматичный и сдержанный футбол. В последнем туре «Челси» не проиграл «Саутгемптону». Можно ли это перенести на очное противостояние в Бухаресте? Честно говоря, не знаю. Матч очень стрёмный для прогноза. Даже если посмотреть котировки букмекерских контор, в частности «Винлайна», то у «Атлетико» нет серьёзного превосходства над «Челси». Англичане, играя в группе с испанской командой, вообще не пропустили ни одного гола. Сначала 0:0 с «Севильей» дома, а затем уже выиграли у той же «Севильи» на выезде.



Здесь не то чтобы пальцем в небо. Я промониторил кучу вариантов, на что бы поставить: «тотал 2-3 гола в матче» или «обе забьют». Не могу сказать, что «Атлетико» убедительно играет в обороне. Почти в каждом матче команда пропускает. «Челси» забивает всё время.



Здесь я дам прогноз интуитивно. Это же всё-таки прогноз, а не я сливаю какой-то договорняк. Думаю, что «Атлетико» постарается сразу же агрессивно, плотно сыграть против «Челси». Забить и сохранять результат. Приоритетной задачей будет сыграть на ноль, поэтому предполагаю высокий прессинг, агрессивное начало от «Атлетико».



Первый гол в матче забьёт именно «Атлетико» за хороший коэффициент 2.02», — сказал Генич.

«Атлетико» — «Челси». Прогноз: Луис Суарес и Вернер устроят праздник футбола в Бухаресте В семи последних матчах «Челси» пропустили всего два гола. Один из них Рюдигер забил в собственные ворота.