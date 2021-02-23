«Лидс» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» — «Саутгемптон».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.90.
«По 14 матчей осталось провести этим командам в нынешнем сезоне АПЛ, и уже, кажется, понятно, что ни одни, ни другие за место в еврокубках, к сожалению, побороться не смогут. У «святых» есть ещё, правда, шанс попытаться выиграть Кубок, где они дошли уже до четвертьфинала.
В АПЛ у «Саутгемптона» уже семь туров без побед, команда явно сдала, в последнее время ей лишь временами удаётся напоминать себя лучших времён. Приход Минамино пришёлся очень кстати – такого мотора Хазенхюттлю последние пару месяцев недоставало.
«Лидс» чередует яркие победы с провальными поражениями, но в целом играет в своё удовольствие и равнодушными к своей игре не оставляет никого. Скорее всего, остаток сезона команда Бьельсы проведёт в том же ключе, так что, думаю, зрелищность их игр останется примерно той же», — сказал Петросьян.
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