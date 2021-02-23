«Лацио» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч плей-офф Лиги чемпионов в Италии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Лацио» — «Бавария» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.72.



«Бавария» возвращается в Лигу чемпионов, «Бавария», которая тоже, как и многие ведущие клубы Европы, оказалась в кризисной полосе. В последнее время, пожалуй, только клубный чемпионат мира она провела ровно, а в Бундеслиге странным образом теряет очки, ненадёжно играет в обороне, проигрывает матчи. Непонятно, так ли она хороша, как в прошлом календарном году, как в прошлой Лиге чемпионов.



В соперниках «Лацио». Думаю, что когда состоялась жеребьёвка, то «Лацио» вряд ли думал, что у него есть какие-то шансы, но, видя состояние нынешней «Баварии», они понимают, что шансы есть. Как раз первый матч в этой паре мне видится очень важным. Если «Лацио» забьётся в защиту, в своеобразную раковину и будет ловить контратаки, то ничего хорошего его не ждёт – с нынешней «Баварией» нужно стараться играть активно и заставлять её работать в обороне, что она не любит и не умеет делать.



Жду от этого матча хорошего количества забитых мячей – обе забьют и тотал больше с коэффициентом 1.72, мне кажется, просто идеальная ставка на такую встречу», — сказал Андронов.

«Лацио» — «Бавария». Прогноз: Роберт Левандовски докажет, что Иммобиле ему не ровня «Лацио» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет и тут же попал на действующего обладателя трофея.