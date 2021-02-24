«Боруссия» М — «Ман Сити»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Будапеште

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.45.



«Манчестер Сити» играет с менхенгладбахской «Боруссией» — командой, которая устроилась на очень неприятные для себя результаты. Уже три матча она не может победить, а в последнем туре сгорела дома «Майнцу» 1:2 – это большая боль.



В этом плане совсем другое настроение у «Манчестер Сити», который выиграл 18 матчей подряд в любых соревнованиях. Очень важно, что он забивал два или больше мяча в 14 встречах – просто какая-то машина Пепа Гвардиолы.



Я думаю, что здесь все предопределено, тем более что они играли между собой несколько раз и никаких шансов у «Гладбаха» не было – 11 мячей команда пропустила. Если мы возьмем статистику, то так часто бить по своим воротам, как «Боруссия», никто не позволяет – непонятно, как она дошла до этой стадии соревнований.



Я думаю, что «Сити» победит комфортно. Думаю, что победу «Сити» с форой (-1) вполне можно брать, хотя стоит обратить внимание, что «Боруссия» забивала в 13 из 14 последних встреч, поэтому игра будет результативной», — сказал Казанский.

«Боруссия» М — «Манчестер Сити». Прогноз: лёгкая добыча для Гвардиолы в Лиге чемпионов Команда Пепа Гвардиолы не проигрывает на протяжении 25 матчей. И снова попробует взять Лигу чемпионов.