«Динамо» Загреб — «Краснодар»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча

25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Динамо» Загреб — «Краснодар». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 3.34. Поставить на ничью предлагают за 3.76.



Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Динамо» Загреб — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.



Проход «Динамо» идёт за 1.13 (85%), проход «Краснодара» — за 6.60 (15%).

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