«МЮ» — «Реал Сосьедад»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад».
Ставка: гол ван де Бека за 4.53.
«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» разыграли довольно весёлую партию между собой. Победа «МЮ» в первой игре со счётом 4:0, пожалуй, гарантирует выход в следующий раунд. Хотя всё непредсказуемое может случиться. Тем более что у «Манчестера» впереди игра против «Челси».
Как раз мысли об игре против синих будут сейчас в голове у Сульшера, когда он будет подбирать состав. Я жду широкую ротацию. В этой игре я бы сделал персональную ставку.
Вы знаете, Донни ван де Бек пока не становится своим на «Олд Траффорд». Очень жаль, надеюсь, что пройдёт время и мы не будем говорить о нём как об игроке резерва, но сейчас он таковым является. Поэтому я думаю, что в этой игре он появится на поле. У него в каждой встрече есть подходы и какое-то количество шансов. Думаю, что в этой игре он сыграет все 90 минут, просто если не сейчас, то когда?
Я бы сыграл гол ван де Бека в матче против «Реала Сосьедад». Мне кажется, что хорошие цифры за попадание в состав. Он всегда показывает очень старательную игру. Можно попробовать сыграть», — сказал Казанский.
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