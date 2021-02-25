«Арсенал» — «Бенфика»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы в Лондоне

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Бенфика».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.04.



«Та самая история, когда фактор своего поля размывается из-за коронавирусных историй. В первой игре против «Бенфики» «Арсенал» не показал всего, на что способна команда. Но она показала характер. «Канониры» достаточно быстро отыгрались. Главное, что правило выездного гола остаётся. Это делает «Арсенал» фаворитом противостояния.



«Арсенал» не смог сыграть во что-то вразумительное против «Манчестер Сити». Правда, это вряд ли в данной паре является тем фактором, от которого надо отталкиваться. У «Бенфики» своих проблем хватает, а «Манчестер Сити» на сегодня – это команда, которая является эталонной в Европе.



«Бенфика» в последнем туре чемпионата Португалии сгоняли унылые нули. Команда идёт на непривычном четвёртом месте. Все три последних матча для клуба из Лиссабона завершились вничью. Это показатель того, что команда неважно выглядит в атаке.



Если говорить о длине состава, то «Арсенал» в этом смысле имеет преимущество. Ну и мяч, забитый на чужом поле, тоже нельзя забывать. Я бы поставил на то, что игра получится низовой, а «Арсенал» пройдёт в следующий раунд», — сказал Казаков.

«Арсенал» — «Бенфика». Прогноз: чуда не будет — Артета и Обамеянг дожмут португальцев «Арсенал» мало пропускает даже в АПЛ, а португальский клуб сейчас не блещет.