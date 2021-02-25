«Брюгге» — «Динамо» Киев: прогноз Максима Калиниченко на игру плей-офф Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Брюгге» — «Динамо» Киев.



Ставка: ничья за 3.48.



«В ответном матче 1/16 финала ЛЕ «Брюгге» сыграет с «Динамо» Киев. Сейчас уже украинцы приезжают в гости к бельгийцам.



Очень непростой для обеих команд получился матч. Между ними была упорная борьба, которая завершилась ничейным счетом 1:1. Этот результат, конечно, скорее, на руку бельгийцам. Ведь именно они в ответной игре будут принимать «Динамо» на своём поле.



Киевляне смотрелись неплохо в их первой игре. Хотя у них не такая игровая форма, как у «Брюгге», который не имел пауз в чемпионате. Всё-таки между ними была достаточно ровная игра. Никто не заслужил полноценной победы.



В эти выходные они оба провели матчи в домашних чемпионатах. Там «Брюгге» смог одержать уверенную победу со счётом 3:0, а «Динамо» снова сыграло вничью – 1:1.



Не думаю, что расстановка сил у них сильно изменится. Единственное, кто-то у бельгийцев может вернуться из лазарета. Но я ничего сверхъестественного в «Брюгге» не вижу. «Динамо» может его обыгрывать. Сейчас они как минимум уже будут знать, чего ждать друг от друга.



Желаю, конечно, «Динамо» победить. Думаю, они всё-таки добьются выхода в следующую стадию ЛЕ. Но будет им в этом матче очень сложно. Это, повторюсь, две равные по силам команды. Я предложу поставить на ничью в этой игре с котировкой 3,48. Надеюсь, она будет результативной», — сказал Калиниченко.

«Брюгге» — «Динамо» Киев. Прогноз: даже хитрый Луческу не справится с обидчиком «Зенита» «Динамо» не смогло обыграть «Брюгге» в Киеве, хотя бельгийцы сражались в ослабленном составе из-за коронавируса.