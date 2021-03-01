«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Борхи Пардо на матч чемпионата Испании

Известный испанский журналист Борха Пардо дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Реал Сосьедад».



Ставка: ничья за 3.70.



«Реал» Мадрид должен побеждать, чтобы по-прежнему надеяться побороться за титул. «Реал Сосьедад» же должен побеждать, чтобы не расстаться с мечтой попасть в Лигу чемпионов. Мадрид, несмотря на все травмы и проблемы, смог победить «Аталанту» (1:0) в Лиге чемпионов. «Реал Сосьедад» сыграл вничью в Лиге Европы (0:0) с «Манчестер Юнайтед» на выезде после того, как в первом матче проиграл (0:4). Учитывая то, что «Реал» Мадрид ещё страдает из-за травм футболистов основы, которые и должны бы делать игру, а также хорошую игру гостей на контратаках, я думаю, что матч вполне может закончиться результативной ничьей», — сказал Пардо.

«Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Зидан, Кроос и Модрич не смогут сыграть по-королевски Чудовищные проблемы с травмами не мешают мадридскому гранду исправно набирать очки в Ла Лиге.