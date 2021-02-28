«Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Зидан, Кроос и Модрич не смогут сыграть по-королевски

1 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех гостей оценён экспертами в 3.85 А ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» 1 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» (01.03.2021)

Успех в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «Аталантой» ненадолго позволил выдохнуть Зинедину Зидану, под которым в начале года вновь закачался стул. Расслабляться, впрочем, долго не выйдет — уже в ближайший понедельник «Реал» встретится с «Реалом Сосьедад» в матче 25-го тура Примеры.

«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз: Анчелотти и Хамес не отстанут от зоны Лиги чемпионов В лазарет гостей к Уолкотту, Диалло и Кайлу Уолкеру-Питерсу присоединились Минамино с Ромеу.

«Сосьедад» — более чем крепкая команда, выступающая в этом сезоне на самом высоком уровне. В начале сезона бело-голубые даже лидировали в турнирной таблице чемпионата Испании, однако травма Давида Сильвы подкосила команду и пошли поражения.

Теперь же испанец снова в строю и результат налицо — три победы в Ла Лиге подряд. Этого хватило, чтобы закрепиться на пятом месте в Ла Лиге. Отставание от зоны Лиги чемпионов солидное, но шансы пока не потеряны. Так что с мотивацией у гостей полнейший порядок.



Матч первого круга Примеры между двумя королевскими клубами завершился нулевой ничьёй. При существенном игровом перевесе мадридцев, забить им всё же не удалось. Было это ещё в сентябре, а проблемы «Реала» всё те же — слабая атака. В последних пяти матчах команда выиграла во всех случаях, но в ворота соперников отправила лишь восемь мячей. Для действующего чемпиона не особенно много.

Карен Хачанов — Стэн Вавринка. Прогноз: третья ракетка России не справится со швейцарцем Хачанов быстро покинул Australian Open, а в Роттердаме россиянину не повезло с жеребьёвкой.

В то же время «Сосьедад» может похвастать одной из самых крепких оборонительных линий в Испании — лишь «Атлетико», «Реал» и «Севилья» пропустили в национальном чемпионате меньше бело-голубых. Когда плохая атака играет против хорошей защиты, голов получается мало — игра первого круга стала лишним подтверждением данному тезису.



Чудовищны проблемы «Реала» и с составом. Игру пропустят Карим Бензема, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос и Родриго Гояс. Под вопросом выход на поле Эдена Азара — бельгиец продолжает восстанавливаться от очередного мышечного повреждения и это самое восстановление снова затягивается.



Есть проблемы и у «Сосьедада». Пусть их главный актив в лице Давида Сильвы и появится на поле, восемь других футболистов сыграть с звёздным соперником не смогут. Среди них и основные исполнители — Ариц Элустондо, Микель Мерино и Хосеба Сальдуа.

Даниил Медведев — Душан Лайович. Прогноз: погоня за Надалем начинается с друга Джоковича В случае выхода в финал соревнований Медведев впервые в карьере станет второй ракеткой мира.

Мадридская команда, прекрасно зная сильные стороны соперника, не будет рисковать и по причине ситуации в турнирной таблице Ла Лиги. После победы «Барселоны» над «Севильей» каталонский клуб обошёл «сливочных» и уже располагается на второй строчке.

«Реалу» нужно побеждать, но делать это крайне осторожно, ведь за расхлябанность «Сосьедад» может наказать в любой момент. На наш взгляд, в такой ситуации логично взять тотал меньше 2.5 гола. Коэффициент хороший.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» 1 марта 2021 года

По самым разным причинам мадридский «Реал» уже давненько не радует своих болельщиков большим количеством забитых мячей или же просто весёлыми матчами. На этот раз прибавляется ещё и фактор крепкого соперника. Кажется, что в предстоящем матче всё может решить всего один гол. И совсем не обязательно его забьёт футболист в белой футболке.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.96.