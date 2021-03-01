«Эвертон» — «Саутгемптон»: прогноз Ровшана Аскерова на матч АПЛ 1 марта

Знаток телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Саутгемптон».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.05.
«Анчелотти на позитиве после победы в принципиальном дерби на «Энфилде». Но это не «Эвертон» так хорош, что бьёт чемпиона, это «Ливерпуль» настолько плох, что уступает даже рядовому середняку АПЛ, который проигрывал до того и «Ман Сити», и «Фулхэму». Но при этом добыл волевую ничью 3:3 с мотивированным в чемпионской гонке МЮ. Лихорадит в этом сезоне в АПЛ всех. Кроме разве что Гвардиолы.
Но и Ральф Хазенхютль обретается в 8 очках от вылета из АПЛ. Команда пропускает много, причём даже от новичка лиги. «Лидс» уничтожил «Саутгемптон» — 3:0.
Эмоциональный фон «Эвертона» и кризисное состояние «Саутгемптона» указывают скорее на то, что хозяева легко выиграют», — сказал Аскеров.
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