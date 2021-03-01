«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Михаила Поленова на игру Примеры 1 марта

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Реал Сосьедад».
Ставка: обе забьют за 1.81.
«Обе команды на фоне еврокубков. Правда, настроение у них разное. «Реал Мадрид» выиграл у «Аталанты» первый матч в Италии со счетом 1:0, ну а «Реал Сосьедад» отмучился в играх с «Манчестер Юнайтед».
Разговор об их очном матче в чемпионате я бы не подпирал еврокубками, потому что это просто неудачная подпорка. Эта логика не работает о том, чтобы перенести что-то из одного турнира на другой.
Самая главная проблема мадридского «Реала» — огромное количество травм, их уже больше сорока за сезон. Повреждение Карима Бензема практически обескровило команду в атаке, и пришлось Ферлану Менди забивать в Бергамо.
У Зидана и его «Реала» есть важнейшее качество — у него очень здорово проходят важнейшие матчи. Сейчас многое решается для Мадрида, нельзя отпускать вперёд «Атлетико» в чемпионской гонке.
В таких играх мадридский «Реал», как правило, играет неплохо. Что касается «Сосьедада», то его игра в последнее время не производит какого-то вау-эффекта, но важно понимать, что в нынешнем году «Сосьедад» не забил только в двух матчах — оба против «МЮ» в Лиге Европы.
«Сосьедад» довольно много играет в атаку и забивает. Мне кажется, что хороший вариант на дерби двух «Реалов» — ставка на голы обеих команд», — сказал Поленов.
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