СКА – «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 СКА – «Динамо» Минск.
Ставка: победа СКА в основное время за 1.47.
«В последнем туре регулярного чемпионата СКА наглядно показал, что он будет делать в плей-офф с минчанами, как их будет гнуть, в какой бараний рог с какой силой скручивать. Питерцы превосходят «зубров» абсолютно по всем компонентам и будут проходить их, не слишком-то перевозбуждаясь.
А поскольку потеть СКА не собирается (если понадобится, за него это будут делать арбитры), то и счет в серии 4-0 выглядит слишком уж легкомысленно. Одну игру армейцы могут минчанам и отдать, хотя бы в целях большой политики, которая в спорте в целом и хоккее в частности вроде бы и не присутствует, но на самом деле именно там, на матчах, в ВИП-ложах, много чего попутно решается.
Поэтому я считаю наиболее вероятным счетом в серии цифры 4-1. Но свою единственную победу «зубры» одержат дома. А СКА, в большому удовлетворению своей публики, завершит серию на ее глазах крепкой победой в пятом матче. Поэтому по поводу первой половины серии, то есть питерской, можно особо не загружаться. Армейцы возьмут ее в рабочем порядке, так, как победили в последнем туре «регулярки», не слишком эффектно, но весьма и весьма эффективно. Сделают они это в основное время, пусть и с совсем небольшим (может, даже и вовсе минимальным) преимуществом в счете. Не думаю, что дело может дойти до овертайма, хотя и там у гостей шансов не будет», — сказал Лебедев.
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