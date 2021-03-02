«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Встреча начнется в 23:00 мск.



Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (+1.5) за 2.24.



«Феноменальный результат у Пепа Гвардиолы. «Сити» одержал двадцать побед подряд. Но и у «Вулверхэмптона» только одно поражение в пяти матчах. Февраль «Волки» прошли без неудач.



В последнем туре «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» на выезде. Это была достаточно зрелая и яркая игра. «Вест Хэм» показал себя командой, которая способна бороться против «Сити».



У «горожан» непростой график. Но я думаю, что «Манчестер Сити» все же одержит победу, но не крупную», — сказал Казаков.

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз: 21-я победа Гвардиолы подряд. Да ещё и лёгкая В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» умудрился дважды обыграть «Сити». Гвардиола сделал выводы.