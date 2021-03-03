ЦСКА — «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на игру плей-офф Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — «Спартак».
Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.52.
«Думаю, «Спартак», скорее всего, сегодня проиграет, но минимально — лишь в одну шайбу. Крупного счета не будет. В последнее время ЦСКА вообще не выглядит ярко, выходят на площадку, забивают пару шайб и действуют на удержание.
Я не удивлюсь даже, если «Спартак» выиграет, но поставлю все же на ЦСКА. Они более свежие. Пока красно-белые боролись с «Витязем» за выход в плей-офф, «армейцы» хорошо себя чувствовали, занимая лидирующую строчку в турнирной таблице.
Подопечные Игоря Никитина сумели отлично наработать звенья перед стартом «матчей навылет». И в лазарете у них на хоккеиста меньше, чем у «Спартака», тогда как последние лишились одного из своих лидеров по линии защиты — опытного и возрастного Андрея Кутейкина. Красно-синие смогут одержать победу в основное время матча, не доводя дело до бесконечных овертаймов», — сказал Кожевников.
- 3 марта 2021
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
- 2 марта 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:22
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 1 марта 2021
-
20:00