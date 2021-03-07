Ислам Махачев — Дрю Добер: результат боя UFC 259, кто победил

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера. Секундантом Махачева был чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.



Напомним, Махачев последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса решением судей. Что касается Добера, то он последний раз дрался в мае 2020 года. Тогда он нокаутировал Александера Эрнандеса.

Махачёв считался у букмекеров явным фаворитом. Ставки на его успех принимались с коэффициентом 1.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1200 рублей. Победа Добера шла за 4.80, ничья — за 53.0.

Тотал больше 1.5 раунда шёл за 1.38, ставки на досрочное завершение поединка принимались за 1.93. Успех Махачева болевым или удушающим приёмом оценивался в 3.35.