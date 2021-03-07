Ислам Махачев — Дрю Добер: результат боя UFC 259, кто победил

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера. Секундантом Махачева был чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, Махачев последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса решением судей. Что касается Добера, то он последний раз дрался в мае 2020 года. Тогда он нокаутировал Александера Эрнандеса.
Махачёв считался у букмекеров явным фаворитом. Ставки на его успех принимались с коэффициентом 1.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1200 рублей. Победа Добера шла за 4.80, ничья — за 53.0.
Тотал больше 1.5 раунда шёл за 1.38, ставки на досрочное завершение поединка принимались за 1.93. Успех Махачева болевым или удушающим приёмом оценивался в 3.35.
- 7 марта 2021
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:33
-
07:30
-
07:18
-
07:00
-
06:45
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:00
-
03:30
-
03:00
-
01:00
- 6 марта 2021
-
23:17
-
23:15
-
22:15
-
22:00
-
21:34
-
20:30
-
19:59
-
19:45
-
19:23
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15