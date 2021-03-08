«Интер» — «Аталанта»: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Аталанта».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.54.



«Интер» сыграет с «Аталантой» в очередном туре Серии А. Встречаются две атакующих команды, располагающиеся в верхней части таблицы.



«Интер» сейчас на подъеме, команда недавно смогла обогнать «Милан» и занять первое место. Сейчас подопечные Конте довольно крепко закрепили за собой лидерскую позицию, опережая «Милан» на три очка и имея игру в запасе.



«Аталанта» же пока не достигла своей цели в чемпионате – попасть в топ-4 Серии А и снова выйти в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Сейчас бергамаски идут пятыми в таблице с 49-ю очками. Они отстают от «Ромы» с четвертого места всего на один балл, что вселяет уверенность в успех команды Гасперини.



В этом сезоне «Аталанта» играет не так успешно как в последние годы, часто клуб теряет очки. На фоне других команд Италии, которые тоже часто ошибаются и проигрывают, бергамаски могли бы уже бороться за Скудетто. Однако у них самих есть проблемы, недавно в клубе были конфликты между игроками и главным тренером.



Но в последнее время команда из Бергамо выправила свои результаты, сейчас она идет на серии из четырех побед подряд. А не проигрывает «Аталанта» уже пять встреч кряду. У «Интера» почти такая же серия побед – шесть матчей подряд.



Однако если брать все турниры, то оба клуба недавно терпели неудачи. Так, «Аталанта» недавно встречалась с мадридским «Реалом» в первом матче 1/8 ЛЧ и проиграла ему – 0:1. «Интер» уже вылетел из еврокубков, но недавно он играл с «Ювентусом» в Кубке Италии и не смог его обыграть – 0:0.



Эта встреча, конечно, интересна из-за атакующих стилей у обеих команд. «Аталанта» при этом больше работает с прессингом и делает ставку на молодых игроков. Кстати, в их последней встрече в ноябре у бергамасков забил Миранчук. Может он отличился и в этот раз.



«Интер» тоже наверняка поразит ворота своего соперника. Он забивал по минимум три мяча почти в каждой из последних игр. А «Аталанта» иногда огорчает соперника и большим количеством голов. Например, не так давно команда Гасперини обыграла «Наполи» — 4:2.



В общем, я жду яркий и атакующий футбол от этих команд. Обеим им нужны очки, так что в обороне сидеть они не станут. Моя ставка – тотал голов больше 3.5», — сказал Калиниченко.

«Интер» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук не станет проблемой для Конте на пути к скудетто Нерадзурри быстро вылетели из Лиги чемпионов и проиграли Кубок Италии, зато шансы на титул имеют прекрасные.