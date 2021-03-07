«Интер» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук не станет проблемой для Конте на пути к скудетто

8 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён экспертами в 3.65. А ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Серии А «Интер» — «Аталанта» 8 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта» (08.03.2021)

Центральным матчем 26-го тура Серии А однозначно станет встреча «Интера» и «Аталанты». Посмотреть тут точно будет на что, ведь речь идёт о битве двух самых атакующих команд лиги. А заодно — коллективов, которые борются за самые высокие места в турнирной таблице соревнований.

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У «Интера» 62 забитых мяча в 25 встречах, у «Аталанты» 60 голов в таком же количестве матчей. В среднем получается примерно по 2,5 мяча на 90 минут. Сумасшедший показатель! Команды на самом деле умеют и любят атаковать и лишним тому подтверждением является наличие сразу пяти их представителей в топ-15 лучших бомбардиров Серии А.

Лукаку и Мартинес входят в список со стороны неррадзурри, а Муриэль, Сапата и Госенс — от «Аталанты». Каждый из них сможет принять участие в предстоящей игре. Вполне логично, что букмекеры ждут серьёзной результативности.



Если говорить о травмированных, то команды подходят к очной встречей практически в идеальных составах — под вопросом лишь участие игроков бергамасков Виктора Коваленко и Ханса Хатебура. Антонио Конте и вовсе может рассчитывать на каждого из футболистов из собственной заявки.

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За последние два года «Интер» и «Аталанта» встречались четырежды, однако команда Джан Пьеро Гасперини ни разу не праздновала победу. Матч первого круга чемпионата Италии завершился вничью (1:1), при этом даже в выездной встрече небольшим преимуществом владели миланцы. К слову, тогда одно очко бергамаскам принёс именно Алексей Миранчук. Кажется, что на домашней арене «Интер» будет чувствовать себя ещё более вальяжно.



Что касается турнирной таблицы, то ни «Интеру», ни «Аталанте» категорически нельзя терять очки. Подопечные Антонио Конте лидируют в чемпионате, однако набравший ход «Ювентус» всеми силами пытается догнать соперника и таки завоевать десятое чемпионство подряд. Сейчас разрыв составляет семь очков, одна-две осечки оживят интригу.



У «Аталанты» ситуация ещё сложнее. Очевидно, что команда стремиться попасть в Лигу чемпионов, однако в этом сезоне конкуренты в борьбе за топ-4 существенно активизировались. «Милан» и «Рома» опережают бергамасков, поэтому проигрывать нельзя — отрыв вырастет ещё сильнее. В то же время в спину уже дышит «Наполи», который отстаёт на пять очков, однако имеет матч в запасе.

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Нельзя не отметить невероятную домашнюю статистику, которой может похвастаться «Интер» — в девять последних домашних матчей Серии А завершались победой подопечных Антонио Конте, а последнее поражение случилось ещё в середине октября.

Конечно, «Аталанта» неплохо играет на выезде, но далеко не всегда побеждает — в десяти матчах у неё лишь пять побед при четырёх ничейных результатах и одном поражении. Возьмём победу лидера Серии А, коэффициент превышает двойку.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта» 8 марта 2021 года

Очевидно, что обе команды будут идти вперёд, желая добыть важнейшие три очка, однако шансы «Интера» смотрятся предпочтительнее. Победная серия, домашний стадион, отсутствие травмированных — всё это тезисы в пользу миланского гранда. Думается, что и итоговая победа будет за ним.



Ставка: победа «Интера» за 2.05.