«Ювентус» — «Порту»: где будет трансляция, когда начало, по какому каналу покажут матч ЛЧ

9 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту». Начало игры — в 23:00 мск.

В первом матче португальский клуб выиграл со счётом 2:1. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу итальянской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён экспертами в 7.00. А ставки на ничью принимаются за 4.70.



Букмекеры не считают, что матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Проход «Ювентуса» идёт за 1.70, проход «Порту» — за 2.30.