«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на четвёртый матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.76.



«Если кто-то думает, что «Торпедо» закончит нынешний сезон четвёртым матчем четвертьфинала, то он сильно ошибается. «Торпедо» завершило нынешний сезон аккурат в тот момент, когда окончательно отвалилась «Сибирь», и стало ясно, что задача на сезон выполнена и уже никто не сможет выгнать автозаводцев из зоны плей-офф. Четвертьфинальные перспективы, да ещё на Востоке, да ещё из нижней четвёрки изначально выглядели близкими к нулю. Поэтому «Торпедо» для приличия дёрнулось в первом казанском матче, а когда там ещё и судьи в очередной раз показали, что интрига в плей-офф их ни капельки не волнует, то и вовсе затихло.



Слушайте, что вы хотите от «Торпедо»? Едва в клубе наступают проблемы с финансами, то первое, что делают руководители, – это уничтожают завтрашний день в угоду сегодняшнему. Подводя под это дело умную словесную базу с оптимизацией и интенсификацией. Но судить-то надо не по словам, а по делам. А по делам «Торпедо» два раза за три года собственными руками удушило два своих фарм-клуба. Сперва – ХК «Саров» под сурдинку закрытого города, да и ездить вроде как далеко. А потом ещё и «Торпедо-Горький», во имя которого уничтожался «Саров». В Саров, видите ли, ездить было далеко, зато теперь в Тольятти ездить, видимо, ближе. И вся Высшая хоккейная лига теперь знает, что «Лада» не попала в плей-офф лишь из-за того, что «Торпедо» присылало им по договору о сотрудничестве всякий шлак. Красота!



Поэтому с «Торпедо» всё было ясно даже не на старте плей-офф, а на старте сезона. Понятно было, что если попадёт в плей-офф, то с восьмого места, притом что и «Автомобилист», и «Барыс» расшибались в доску, пропихивая нижегородцев наверх. Так и получилось. Понятно было, что в плей-офф никто «жужжать» не станет – и не «жужжат». И четвёртый матч в серии точно станет последним, и надо будет сказать спасибо набирающему обороты «Ак Барсу» за то, что не стал совсем уж опускать автозаводцев на глазах их зрителей.



Итак, резюмируем. Четвёртая подряд победа «Ак Барса». В основное время и с той разницей, какой «большим татарам» захочется», — сказал Лебедев.

«Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз на 4-й матч: казанцы закончат серию в Нижнем Новгороде За восемь последних игр с «Торпедо» в Нижнем Новгороде казанцы одержали семь побед.