«Динамо» Киев — «Вильярреал»: ставка Александра Вишневского на игру Лиги Европы

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Динамо» Киев — «Вильярреал».



Ставка: «Вильярреал» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.59.



«Двухматчевая стратегия предполагает более осторожную игру в первом матче. Соответственно, града голов тут ждать не приходится. Тем более что «Вильярреал» с уходом плеймейкера Санти Касорлы и с приходом тренера Унаи Эмери в принципе стал весьма низовой командой. В 26 турах Примеры у «подводников» 34 забитых мяча и 29 пропущенных. Да и низкая температура в Киеве — тоже предвестник низового матча.



При этом «подводники» по классу явно превосходят киевлян. Не зря коэффициент на проход «Вильярреала» в следующий раунд такой низкий — меньше, чем 1,2. Думаю, можно поставить на то, что команда Эмери не проиграет в Украине, а голов будет не слишком много. Аккуратный вариант ставки — Х2 и тотал меньше 3,5 гола. Более рискованный вариант — Х2 и тотал меньше 2,5 мяча.



Для проверки этих тезисов полезно будет посмотреть, как обе команды провели первые матчи в предыдущей стадии плей-офф. «Вильярреал» играл в гостях и победил «Зальцбург» со счётом 2:0. А динамовцы на своём поле сыграли с «Брюгге» 1:1. Так что предложенные ставки выглядят ещё более оправданными.



Предположу также, что в первом тайме голов или не будет, или команды забьют максимум один мяч. Всем нужно будет время, чтобы освоиться. Киевлянам — против более сильного соперника, а испанцам — чтобы привыкнуть к холоду и наличию зрителей на трибунах. В уже упомянутых матчах прошлого раунда был лишь один гол до перерывов, да и тот — на 41-й минуте, когда Пако Алькасер распечатал ворота австрийцев. Так что выбираю ещё одну ставку — тотал первого тайма меньше 1,0 при возврате ставки в случае ровно одного забитого мяча», — сказал Вишневский.

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