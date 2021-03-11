«Рома» — «Шахтер»: прогноз Эльвина Керимова на матч 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Рома» — «Шахтер».



Ставка: ТМ 3 за 1.77.



«Шахтер» будет играть против своего бывшего главного тренера Фонсеки. Встречаются две команды с большим атакующим потенциалом, но в последнее время они часто играют нерезультативно. «Рома» в последнем матче забила только один мяч «Дженоа», играла аккуратно, играла на результат. «Шахтер» тоже в чемпионате выиграл с аналогичным счетом у «Олимпика». Игра получилась скандальной, думаю, что вы все видели высказывание президента «Олимпика» после матча, прервавшего интервью главного тренера Калитвинцева.



«Шахтер» любит владеть мячом, любит доминировать, благодаря чему «Шахтер» не позволяет создавать большого количества моментов у своих ворот. В лиге чемпионов мы в этом убеждались тоже, когда «Шахтер» играл с тем же «Интером» 0:0. Эта команда умеет играть на результат.



В последних семи матчах «Шахтера» после рестарта сезона во всех турнирах играла ставка тотал меньше 3. Голов было очень мало, «Шахтер» часто выигрывал со счетом 1:0 или 2:0. Так «Шахтер» прошел «Маккаби» на предыдущей стадии Лиги Европы. Видно, что команда пока набирает форму, но при этом часто не пропускает.



Что касается «Ромы», то здесь результативных матчей больше, но есть тенденция – в 7 из 8 последних матчей проходила или был возврат ставки тотал меньше 3. Часто «Рома» тоже играет не очень результативно. Это контратакующая команда, у которой есть отличные исполнители впереди, но часто все зависит от реализации. Кстати, «Шахтера» это тоже касается, так как обе команды часто создают много моментов.



Так как это первый матч 1/8 финала и будет еще ответная игра, то вряд ли она будет открытой с первых минут. Мне кажется, что соперники уважают друг друга и понимают сильные и слабые стороны друг друга – рисковать сразу никто не будет. «Рома» любит подстраиваться под оппонента, поэтому не удивлюсь, если «Шахтер» будет больше владеть мячом, например. Мне кажется, что все решится уже на Украине, а первая игра получится осторожная и напряженная, будет тактическая борьба Каштру и Фонсеки.



Учитывая тенденции последних матчей команд, я бы взял ставку тотал меньше 3 с коэффициентом 1,77. Коэффициент неплохой. Рисковать никто в первом матче не будет – «Рома» дома постарается сыграть надежно в обороне, потому что впереди еще ответная игра. Пропустив дома, ты даешь отличный шанс сопернику», — сказал Керимов.

«Рома» — «Шахтёр». Прогноз на матч Лиги Европы: украинский клуб провалится в Италии «Рома» и «Шахтёр» встретятся друг с другом в седьмой раз, но именно в Лиге Европы — впервые.