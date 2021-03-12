Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.71.

«Ньюкасл» вымучил нулевую ничью с «Вест Бромвичем» и благодаря ей не опустился в зону вылета. Между тем «сороки» пребывают в удручающей форме – они не побеждают уже в четырех матчах и по-прежнему остаются без своей главной атакующей тройки – Альмирона, Сент-Максимина и Уилсона.

«Вилла» тоже страдает без своего капитана и лидера Грилиша – у бирмингемцев одна победа в последних пяти матчах и всего два забитых за это время мяча.

Вряд ли стоит ожидать голевую феерию в матче команд, испытывающих серьезные проблемы с креативом. Что касается фаворита, то гости, пожалуй, выглядят предпочтительнее», — сказал Петросьян.

«Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз: главное не уснуть — больше двух голов тут не будет
После травмы Джека Грилиша «Астон Вилла» выиграла всего один матч из четырёх проведённых.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021