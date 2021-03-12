«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Астон Вилла».
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.71.
«Ньюкасл» вымучил нулевую ничью с «Вест Бромвичем» и благодаря ей не опустился в зону вылета. Между тем «сороки» пребывают в удручающей форме – они не побеждают уже в четырех матчах и по-прежнему остаются без своей главной атакующей тройки – Альмирона, Сент-Максимина и Уилсона.
«Вилла» тоже страдает без своего капитана и лидера Грилиша – у бирмингемцев одна победа в последних пяти матчах и всего два забитых за это время мяча.
Вряд ли стоит ожидать голевую феерию в матче команд, испытывающих серьезные проблемы с креативом. Что касается фаворита, то гости, пожалуй, выглядят предпочтительнее», — сказал Петросьян.
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