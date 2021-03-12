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«Барыс» – «Металлург» Магнитогорск: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина

«Барыс» – «Металлург» Магнитогорск: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина
Ставки / Прогнозы 0
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Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Барыс» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.88.

«В эндшпиле пятого матча «Барыс» откровенно экономил силы на предстоящую домашнюю игру. Казахстанцы попытаются засушить «Магнитку» и взять своё в контратаках. Не стоит думать, что они психологически сломались и заранее подняли руки. В «физике» команда Михайлиса как минимум не уступает сталеварам. Владеет она и рецептами противодействия грозной атаке уральцев – если вынести за скобки последний матч, то в трёх предыдущих за 180 минут было пропущено всего 5 шайб.

Вряд ли в этой встрече будет больше 3-4 голов. «Металлург» слишком зависим от настроения своих лидеров и своих легионеров. Если у российской команды не будет залетать каждый третий бросок, проблем и упорной борьбы не избежать. Тренерская управляемость «Магнитки» в этом раунде плей-офф далека от идеала. А ведь «Барысу» нечего терять, да и фактор родных стен для казахстанцев очень важен. С учётом этих факторов можно назвать хозяев фаворитами. Предполагаю, что исход встречи решит одна шайба – не исключено, что в овертайме. Выбираю ставку «тотал меньше 4,5 шайб», — сказал Плющев.

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За пять поединков серии магнитогорцы забросили 17 шайб. «Барысу» будет тяжело даже дома.
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