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«Барселона» — «Уэска»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

«Барселона» — «Уэска»: ставка Александра Мостового на игру Примеры
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Уэска».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.96.

«Сегодня у «Барселоны» будет одна цель – наказать гостей за свою неудачу в Лиге чемпионов, где команда не смогла отыграться после первого поражения от ПСЖ. Итогом ответной дуэли с чемпионом Франции стала ничья, которая вполне устроила парижан и принесла им путёвку в четвертьфинал главного клубного турнира Европы.

В чемпионате Испании каталонцы пока на третьей позиции. Отставание от лидера составляет семь баллов, часть из которых есть шанс сократить прямо сегодня. Следом за успехом в матче с «Эльче» (3:0) «сине-гранатовые» обыграли «Севилью» (2:0) и «Осасуну» (2:0).

В этом матче не смогут принять участие Араухо, Коутиньо, Пике, Роберто и Фати.

«Уэска» так и не смогла найти свою игру в Примере. За 26 туров текущего первенства «оскенцы» добыли три победы и 11 ничьих, что дало им 20 очков и последнюю позицию в турнирной таблице. После успеха в игре с «Гранадой» (3:2) гости разделили турнирные баллы с «Эйбаром» (1:1) и проиграли «Сельте» (3:4).

Сегодня в лазарете Валера, Москера, Рамирес и Силва.

«Барселона» сбросила с себя Лигу чемпионов и теперь все силы бросит на победу в Кубке и Ла Лиге. Каталонцы будут выжидать осечки «Атлетико», который начал терять слишком много, при этом потенциал у «сине-гранатовых» очень серьёзный», — сказал Мостовой.

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