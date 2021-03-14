«Барселона» — «Уэска». Прогноз: Месси вылетел из Лиги чемпионов, но за титул поборется

14 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Уэска». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех гостей оценён экспертами в 15.50. А ставки на ничью принимаются за 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Уэска» 14 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Эльче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03 Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16.

Анализ и прогноз матча 27-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Уэска» (14.03.2021)

Уже покинувшая розыгрыш Лиги чемпионов «Барселоны» сконцентрируется на успехе в Ла Лиге. Суперкубок Испании проигран, до финала Кубка Короля времени достаточно. Первым соперником после поражения от «ПСЖ» станет худшая команда лиги «Уэска». Станет ли озлобленная «Барса» громить карликовый клуб?

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Каталонцам очень нужна победа. Тогда они обойдут в турнирной таблице мадридский «Реал» и сократят отставание от лидируещего в чемпионате «Атлетико» до четырёх очков. Серьёзная мотивация, учитывая тот факт, что помимо Примеры «Барселона» участвует только в Кубке Короля.



Сине-гранатовые выдают классный отрезок — в чемпионате Испании «блаугранас» не проигрывают с начала декабря, а это уже 16 матчей, в которых было всего три ничьи. Именно такой рывок и позволил подопечным Рональда Кумана вплотную приблизиться к притормозившему «Атлетико». «Матрасники» и в этом туре потеряли очки (0:0 с «Хетафе»), чем лишь раззадорили своих звёздных преследователей.



У «Уэски» дела, наоборот, очень плохи. Команда идёт последней в турнирной таблице, а в последних десяти матчах одержала всего две победы. Впрочем, безнадёжным положение «Уэски» не назвать, ведь высокая плотность в таблице наблюдается не только в лидирующей группе, но и в когорте аутсайдеров.

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Достаточно сказать, что от спасительного 17-го места «Уэска» отстаёт всего на четыре очка. Календарь вполне рабочий, сразу несколько железных претендентов на зону еврокубков во втором круге уже остались позади. Шансы на сохранение прописки имеются.



Удивительно, что матч первого круга между «Уэской» и «Барселоной» завершился более чем скромной победой каталонцев — 1:0. Впрочем, команды играли в первые дни января — возможно, в тот момент минимальный успех вполне устраивал подопечных Кумана.



Теперь же «Барселоне» необходимо не только набирать очки, но и обеспечить себе комфортную разницу забитых и пропущенных голов — в условиях столь плотной борьбы именно этот показатель вполне может решить судьбу чемпионства. И крупная победа над «Уэской» на домашнем стадионе — вполне выполнимая задача.

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Забавно, что если брать во внимание матчи, в которых было забито минимум пять мячей, то по этому показателю и «Барселона», и «Уэска» находятся в топ-3 лиги. На двоих таких матчей у команд аж девять. Вполне возможно, что и предстоящая встреча будет щедрой на голы. Возьмём тотал больше 3.5 мяча, коэффициент чуть выше двойки.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Уэска» 14 марта 2021 года

Матч явно получится ярким — хозяевам нужно идти вперёд, чтобы взять три очка и приблизиться к «Атлетико». А гости будут контратаковать и караулить ошибки. Если же «Барселона» оформит быстрый гол, это может стать отличным катализатором для ещё большего количества забитых мячей. Ждём высокой результативности.



Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.05.