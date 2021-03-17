«Ротор» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ротор» — «Ростов» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Ростова» и меньше 4 мячей в матче за 2.70.



«Надеюсь, матч всё-таки состоится. «Ростов» не устраивает судейство, они подумывают о том, чтобы бойкотировать матч с «Ротором». Но, думаю, что всё-таки это не выход, и «Ростов» сыграет. Уверен в этом. Но можно понять ростовчан. Как можно было не засчитать их гол в игре с «Химками» — это огромный вопрос. Никакого офсайда и близко не было.



Думаю, что «Ростов» только ещё более злым выйдет на матч против «Ротора». Волгоградцы, честно говоря, меня разочаровывают. Выиграли у «Тамбова», но это не такая уж большая заслуга сейчас. А в двух других матчах выглядели очень бледно — что с «Химками», что с «Уралом». Для меня всё-таки «Ротор» — очевидный кандидат на вылет, а не «Уфа».



Здесь я ставлю на «Ростов», у которого и игра лучше отлажена, несмотря на большое количество изменений в составе по ходу сезона, и класс футболистов выше. Да и злость футбольная должна проявиться после несправедливости в игре с «Химками». Поставлю на победу команды Карпина через тотал меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.

«Ротор» — «Ростов». Прогноз: беспредел судей не остановит Карпина на пути к еврокубкам В прошлом туре ростовчанам не засчитали чистый гол, но до бойкота всё же не дошло.