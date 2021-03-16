«Ротор» — «Ростов». Прогноз: беспредел судей не остановит Карпина на пути к еврокубкам

17 марта 2021 года состоится матч 23-го тура чемпионата России «Ротор» — «Ростов». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех волгоградцев оценён экспертами в 3.48. А ставки на ничью принимаются за 3.20.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ротор» — «Ростов» 17 марта 2021 года
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ротор» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.
Анализ и прогноз матча 23-го тура РПЛ «Ротор» Волгоград — «Ростов» (17.03.2021)
Дни в календаре сменяются один за другим, уже миновала вторая неделя весны. Родная Российская Премьер-Лига триумфально вернулась после зимней спячки, до конца сезона осталось меньше трети дистанции. Сейчас участники встречают 23-й тур, а затем первенство возьмёт международную паузу.
Программа 23-го тура чемпионата России откроется в среду, 17 марта, сразу тремя поединками. В самом раннем из них на стадионе «Волгоград Арена» местный «Ротор» будет принимать «Ростов», начало – в 18:00 мск. Хозяева во втором круге выглядят бодро, так что скучно быть не должно.
Любопытно, что только в прошлом туре волгоградцы прервали беспроигрышную серию в РПЛ. На выезде не смогли устоять перед «Уралом» (0:1). Тут екатеринбуржцам стоит отдать должное: владели инициативой, регулярно создавали моменты и не давали ничего придумать гостям. Результат закономерный.
Зато в четырёх турах до этого сине-голубые одержали три победы и скатали одну ничью. Ничья пришлась на крепкие «Химки» (0:0), которые после прихода Игоря Черевченко исправно дают бой каждому сопернику. А победили «Уфу» с «Арсеналом» (оба раза по 1:0) и бедный «Тамбов» (3:1). Очки были набраны вполне заслуженно.
Разумеется, удачный отрезок не мог не отразиться положительным образом на положении в турнирной таблице. После 22-го тура подопечные Александра Хацкевича идут на 13-м месте в зоне стыковых игр, в их активе 18 баллов. До безопасной 12-й строки не хватает восьми пунктов, но это уже не зона вылета. Прогресс очевиден.
«Ростов» ворвался в весеннюю часть сезона более скромно. Сначала вылетел из 1/8 финала Кубка России, уступив «Ахмату» с минимальным счётом при нереализованном пенальти. Притом, что грозненцы почти весь второй тайм играли в меньшинстве. А в трёх предыдущих турах РПЛ на счету ростовчан два ничейных исхода и одно поражение.
И если по результатам с «Зенитом» (2:2) и «Сочи» (0:0) особых вопросов нет, тогда жёлто-синим местами даже везло. То последняя выездная игра против «Химок» (0:1) получилась, мягко говоря, неоднозначной. В одном из моментов гости сравняли счёт, но видеоарбитры «поработали» на славу. Нашли офсайд там, где его не было — и отобрали гол.
В целом, команда Валерия Карпина выглядела неплохо даже при низком качестве поля, моменты имелись, а новичок Али Соу обострял в атаке. Подвела реализация. К «Ротору» же есть серьёзные вопросы по поводу последнего выступления. Любопытно, что они нанесли всего лишь пять ударов по воротам скромного «Урала» в прошлой игре.
Так что мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.67 и Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90. Всё же ростовчане смотрятся предпочтительнее, да и выезды проводят не так плохо. Но много голов ждать не стоит, с результативностью плохо в последнее время и у тех, и у других.
На счету «Ростова» за три предыдущих матча в чемпионате России всего лишь два забитых мяча. «Ротор» за то же время забил только на один больше, да и те мячи пришлись в ворота полуживого «Тамбова». Вряд ли кого-то прорвет и на этот раз, ждём чего-то вроде 1:1 или 1:0 в пользу гостей.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ротор» — «Ростов» 17 марта 2021 года
Возвращение после зимней спячки для команд получилось не таким уж весёлым. С результативностью проблемы, результаты оставляют желать лучшего. Однако «Ростов», как ни крути, на данный момент выглядит интереснее, да и уровень исполнителей у подопечных Валерия Карпина крепче. Полагаем, без очков они не останутся.
Ставка: «Ростов» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.
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