«Ротор» — «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на игру РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 23-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/2021 «Ротор» — «Ростов». Встреча в Волгограде начнётся 17 марта в 18:00 мск.



Ставка: победа «Ростова» за 2.22.



«Ростов» выглядит сильнее. Он более квалифицирован. Несмотря на то что за последнее время у дончан сменилось много игроков, у команды остался игровой рисунок.



А вот «Ротор» пока не так хорош. Он неплохо выглядит дома. Но в Волгограде команда раскрывается, и это идеальный сценарий для «Ростова».



Команда Валерия Карпина будет играть на контратаках. Этот элемент у гостей получается лучше. Поэтому я думаю, что они победят», — сказал Ловчев.

«Ротор» — «Ростов». Прогноз: беспредел судей не остановит Карпина на пути к еврокубкам В прошлом туре ростовчанам не засчитали чистый гол, но до бойкота всё же не дошло.