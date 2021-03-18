«Шахтер» — «Рома»: прогноз Артура Петросьяна на ответный матч плей-офф Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Шахтер» — «Рома».



Ставка: обе забьют за 1.62.



«Шахтер» неожиданно развалился в первом матче. Команда, имеющая амбиции дойти чуть ли не до финала, пропустила в Риме три мяча, а могла в два раза больше.



«Рома» же провела хороший матч, начисто переиграв гостей и тактически, и физически, и по счету. Играя при этом без нескольких основных игроков. Потеряли римляне, правда, Мхитаряна, но даже потеря одного из лидеров не должна стать помехой для выхода в четвертьфинал.



Донецкие бразильцы, конечно, должны здесь сыграть на максимуме. Временами у них получалось перехватывать инициативу и в первом матче, но после потерь мяча проблемы случались регулярно – слишком уж было велико желание показать Европе свое умение играть именно в атаке.



Предположу, что игра получится открытой, интересной, и как минимум по голу в исполнении обеих команд мы увидим», — сказал Петросьян.

«Шахтёр» — «Рома». Прогноз: Джеко, Педро и Эль-Шаарави добьют украинский клуб в Киеве Разгромное поражение в Риме не оставляет шансов украинскому клубу на четвертьфинал.