Мальта — Россия: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 Мальта — Россия.
Ставка: победа России с форой (-2) за 1.60.
«Клубный футбол у нас отходит чуть в сторону – все внимание к национальным сборным. Сборная России начинает отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года в Мальте. Как мы знаем, были вопросы по поводу того, состоится матч на мальтийской земле или на нейтральной, но в итоге УЕФА решил, что на Мальте играть можно.
Все сильнейшие, которые в строю, вызваны Черчесовым. Да, мы знаем, что Зобнин сборной не поможет, есть и другие шероховатости, но Головин и Маранчук подъехали.
Мальтийцы в прошлой Лиге наций сыграли весьма недурно – из шести матчей пять не проиграли, но там были соперники попроще, с которыми мальтийцы могут конкурировать. А вот с такой командой, как сборная России, сыграть успешно будет крайне сложно. Я думаю, что сборная России должна рассматривать этот матч не как тест, не как подготовку к матчам против Словакии и Словении, а как полноценный матч отборочного турнира. Каждое очко, каждый забитый мяч будет иметь значение.
Отбор на чемпионат мира непростой – надо занимать первое место. Впереди еще матч со сборной Хорватии, поэтому Черчесов с его амбициозностью все прекрасно понимает. Не буду разглагольствовать, думаю, что сборная России покажет хороший футбол. Я думаю, что минимум в два мяча сборная России выиграет, поэтому основной прогноз – победа России с форой (-2). Но я бы пошел еще дальше и рассмотрел бы крупную победу – фора (-2,5)», — сказал Генич.
- 24 марта 2021
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
08:00
- 23 марта 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00