Мальта — Россия: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 Мальта — Россия.



Ставка: победа России с форой (-2) за 1.60.



«Клубный футбол у нас отходит чуть в сторону – все внимание к национальным сборным. Сборная России начинает отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года в Мальте. Как мы знаем, были вопросы по поводу того, состоится матч на мальтийской земле или на нейтральной, но в итоге УЕФА решил, что на Мальте играть можно.



Все сильнейшие, которые в строю, вызваны Черчесовым. Да, мы знаем, что Зобнин сборной не поможет, есть и другие шероховатости, но Головин и Маранчук подъехали.



Мальтийцы в прошлой Лиге наций сыграли весьма недурно – из шести матчей пять не проиграли, но там были соперники попроще, с которыми мальтийцы могут конкурировать. А вот с такой командой, как сборная России, сыграть успешно будет крайне сложно. Я думаю, что сборная России должна рассматривать этот матч не как тест, не как подготовку к матчам против Словакии и Словении, а как полноценный матч отборочного турнира. Каждое очко, каждый забитый мяч будет иметь значение.



Отбор на чемпионат мира непростой – надо занимать первое место. Впереди еще матч со сборной Хорватии, поэтому Черчесов с его амбициозностью все прекрасно понимает. Не буду разглагольствовать, думаю, что сборная России покажет хороший футбол. Я думаю, что минимум в два мяча сборная России выиграет, поэтому основной прогноз – победа России с форой (-2). Но я бы пошел еще дальше и рассмотрел бы крупную победу – фора (-2,5)», — сказал Генич.

Мальта — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба нашли идеального соперника В ноябре сборная России не забила Молдавии и получила 0:5 от Сербии. Но со 176-й командой рейтинга ФИФА справится.