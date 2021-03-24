Мальта — Россия: прогноз Александра Мостового на отборочную игру ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч ЧМ-2022 Мальта — Россия.
Ставка: победа России минимум в 3 мяча за 2.09.
«Стартует квалификация на Чемпионат мира, и в этот раз слепой жребий свел в одной группе Россию, Хорватию, Словению, Словакию, Мальту и Кипр.
Российская дружина стартует на солнечной Мальте. Гости приедут после серии из шести матчей подряд без побед – два поражения в Лиге Наций от Сербии и Турции и фиаско в товарищеском матче со сборной Швеции.
Российская сборная выйдет на поле в новой форме, которую только недавно представили – белая с сине-красными полосами на груди и рукавах. На сегодняшний день команда в сборе – после прилета Алексея Миранчука ждут только Андрея Лунева.
Сборная Мальты выдала серию из семи матчей без поражений, но правды ради, стоит отметить, что островитяне выступали в Лиге Д, где после успеха в матчах с Латвией (1:0) и Андоррой (3:1), завершали групповой этап этого турнира ничьей с Фарерскими островами.
Весь основной состав команды в строю, под вопросом выход на поле только Шау и Нвоко, у которого растяжение мышцы.
От этого матча я жду только победы сборной России, причем легкой и уверенной. Я считаю, что Станиславу Черчесову просто необходимо выиграть после разгромного поражения от Сербии (0:5), заодно и окончательно определиться с составом на дальнейший отборочный цикл», — сказал Мостовой.
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