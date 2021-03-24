Мальта — Россия: прогноз Александра Вишневского на игру отбора ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 Мальта — Россия.



Ставка: победа России и меньше 4 мячей в матче за 2.05.



«Вопреки стереотипам, сборная Мальты – это вполне серьёзная команда, которая представляет не самую маленькую по населению страну. Население Мальты больше, чем у Исландии, которая уже показала свои возможности. Этой осенью мальтийская сборная выиграла у Латвии (1:0 в гостях), Лихтенштейна (3:0) и Андорры (3:1). Три победы мальтийцев в четырёх последних матчах, даже с поправкой на уровень соперников в группе D Лиги наций, будет не лишним сравнить с результатами сборной России, у которой ноль побед в шести последних матчах, а в самом последнем – позорный проигрыш 0:5 в Сербии.



Плюс команда Черчесова отдала в молодёжку несколько важных игроков. Плюс мало кто из лидеров сборной России находится в какой-то впечатляющей форме. Поэтому я не думаю, что россияне разделаются с мальтийцами слишком легко. Тем более что и матч гостевой. Да и акцент в подготовке сборной России наверняка сделан на следующие игры со Словенией и Словакией.



Я выбрал из букмекерской линии на этот матч ставку на победу сборной России при тотале меньше 3.5 за коэффициент выше двойки», — сказал Вишневский.

Мальта — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба нашли идеального соперника В ноябре сборная России не забила Молдавии и получила 0:5 от Сербии. Но со 176-й командой рейтинга ФИФА справится.