Мальта — Россия: прогноз Эдуарда Мора на матч 1-го тура отбора ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Мальта — Россия.



Ставка: победа России минимум в 3 мяча за 2.06.



«Когда говорят, что любой соперник сильный и надо на него настраиваться – это понятная дежурная фраза. Но если мы будем так говорить про Мальту, то это будет просто смешно. Это карликовое государство, где лучший футболист играет в четвертом английском дивизионе. Эти факты говорят сами за себя. Говорить о том, что мы в таком матче можем потерять очки – это просто смех.



Российская сборная последние матчи сыграла плохо, особенно 0:5 с Сербией. Поэтому футболисты должны быть заряжены и мотивированы, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков. Все сыграли нормальное количество матчей, нет уставших. Думаю, Мальту должны разрывать любым составом.



Мне кажется, не стоит задействовать всех сильнейших футболистов, на которых будет возложена основная нагрузка против Словении и Словакии. Все-таки стоит дать поиграть тем, кто будет меньше задействован в будущем», — сказал Мор.

Мальта — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба нашли идеального соперника В ноябре сборная России не забила Молдавии и получила 0:5 от Сербии. Но со 176-й командой рейтинга ФИФА справится.