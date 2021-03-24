Мальта — Россия: ставка Дмитрия Егорова на игру квалификации ЧМ-2022 24 марта

Известный журналист Дмитрий Егоров дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Мальта — Россия.



Ставка: победа Мальты с форой (+2.5) за 1.78.



«Почему-то у нас первое впечатление о сборной Мальты такое, что она всем влетает по 7:0 или 8:0. Тем не менее эта сборная играет не так плохо – мы видели, что с Арменией она достойно смотрелась и Норвегии проиграла всего лишь 1:2. В последние годы Мальта очень редко уступает крупно, особенно дома.



Исходя из этого, сборная России вряд ли выиграет с форой (-2,5), даже в случае, если будет играть оптимальным составом. Плюс мы видим определенные проблемы у сборной России, потому что значительная часть качественных футболистов вызвана в молодёжную сборную, которая стартует на чемпионате Европы. Тот же Дзюба, те же набросы, отсутствие быстрых футболистов, отсутствие прогресса, что мы видели на предыдущих стадиях, лишь подтверждают мою точку зрения.



Сборная России, конечно, выиграет у Мальты, но фора будет меньше 2.5», — сказал Егоров.

Мальта — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба нашли идеального соперника В ноябре сборная России не забила Молдавии и получила 0:5 от Сербии. Но со 176-й командой рейтинга ФИФА справится.