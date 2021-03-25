Германия — Исландия: прогноз Алексея Андронова на игру 1-го тура квалификации ЧМ-2022

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Германия — Исландия в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.



Ставка: гол Вернера за 1.93.



«Сборная Германии играет против Исландии. Стартовый матч отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. Уже известно, что по ходу этого турнира сборная Германии сменит тренера, поэтому для неё очень важен вопрос удачного старта.



Исландия за последние годы несколько сбавила обороты. Это уже не та команда, которая очаровала всех в 2016 году. Может, немного постарела, может, эмоции повыветрились. Но я думаю, что для Германии как раз этот стартовый матч очень многое значит.



Мне кажется, и букмекеры это понимают. На Германию предлагаются неудобные с точки зрения игры коэффициенты. Но есть вариант поставить на гол Тимо Вернера в этом матче. Пока что он безальтернативный нападающий Германии. Платят за эту ставку хорошо — 1,93. Мне кажется, что Вернер как раз тот игрок, который должен обеспечить результат в этой встрече и принести сборной Германии победу», — сказал Андронов.

Германия — Исландия. Прогноз: Йоахим Лёв сделает всё, чтобы уйти из сборной красиво Лишь в одном матче из десяти последних Исландия забила больше одного мяча.